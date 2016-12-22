Россия ограничила ввоз птицы из четырех стран Европы

10:56, 22 декабря 2016
Агро
913

Ограничение вводится по указанию Россельхознадзора из-за регистрации в этих регионах болезни Ньюкасла.

Фото УНИАН

Россия ввела ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из ряда регионов Польши, Швеции, Германии и Венгрии. Ограничение вводится по указанию Россельхознадзора из-за регистрации в этих регионах болезни Ньюкасла.

Читайте такжеЕС из-за птичьего гриппа запретил поставки мяса птицы из Украины

Об этом сообщает RNS со ссылкой на Россельхознадзор.

С 16 декабря Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставки в Россию живой птицы и инкубационного яйца из района Фехта федеральной земли Нижняя Саксония в Германии.

Также с 17 декабря Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции и кормовых добавок для птиц из Любуского воеводства Польши и лена Сконе Швеции. Аналогичные ограничения вводятся для ряда регионов Венгрии (медье Бач-Кишкун, Чонград, Яс-Надькун-Сольнок).

Одновременно вводятся ограничения на транзит по территории России живой птицы из указанных регионов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter