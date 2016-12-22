Россия ограничила ввоз птицы из четырех стран Европы

Россия ввела ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из ряда регионов Польши, Швеции, Германии и Венгрии. Ограничение вводится по указанию Россельхознадзора из-за регистрации в этих регионах болезни Ньюкасла.

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Об этом сообщает RNS со ссылкой на Россельхознадзор.

С 16 декабря Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставки в Россию живой птицы и инкубационного яйца из района Фехта федеральной земли Нижняя Саксония в Германии.

Также с 17 декабря Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции и кормовых добавок для птиц из Любуского воеводства Польши и лена Сконе Швеции. Аналогичные ограничения вводятся для ряда регионов Венгрии (медье Бач-Кишкун, Чонград, Яс-Надькун-Сольнок).

Одновременно вводятся ограничения на транзит по территории России живой птицы из указанных регионов.