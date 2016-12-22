Украинские заводы уже произвели 1,9 миллиона тонн сахара

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения переработали 13,2 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели 1,94 миллиона тонн сахара, сообщается на сайте ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

"По состоянию на 20 декабря 2016 года в Украине произведено 1,94 миллиона тонн сахара. С начала сезона сахароварения на заводы поступило 13,5 миллиона тонн сахарной свеклы, из которых переработано 13,2 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, за сутки украинские предприятия перерабатывают 64,4 тысячи тонн свеклы, из которых выходит 9,6 тысячи тонн сахара.

По состоянию на 20 декабря уже завершили работу 26 сахарных заводов, еще 16 продолжают работать.

Ранее пресс-служба ассоциации сообщала, что только три украинских завода продолжат переработку сахарной свеклы в январе.

По итогам 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) "Укрцукор" прогнозирует производство сахара на уровне 2 миллионов тонн.

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Как сообщал УНИАН, в этом году производственный сезон начался 20 августа.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозировало, что в 2016-2017 МГ украинские заводы произведут 1,8-1,85 миллиона тонн сахара. Учитывая уровень переходных остатков, в министерстве ожидают, что предложение на рынке сахара превысит 2 миллиона тонн, а потребность внутреннего рынка будет ниже - на уровне 1,6 миллиона тонн.

В текущем 2016-2017 МГ квоты на производство сахара в Украине получили 44 завода против 37 в прошлом сезоне.