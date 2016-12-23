Минагропрод повысил прогноз экспорта зерна из Украины до рекордных 41,6 миллиона тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз по экспорту зерновых из Украины в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 - июнь 2017) до 41,6 млн тонн.

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Об этом журналистам сообщил глава ведомства Тарас Кутовой.

"Мы повысили прогноз до 41,56 млн тонн", - сказал он.

Ранее министерство прогнозировало объем экспорта по итогам текущего МГ на уровне 40,25 млн тонн.

Кутовой добавил, что в первую очередь рост экспорта зерновых обусловлен увеличением объемов экспорта кукурузы, которой, по оценкам министра, аграрии экспортируют до 18,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, с начала 2016-2017 МГ аграрии экспортировали 21,2 млн тонн зерновых. В частности, пшеницы отправлено на экспорт 10,9 млн тонн, ячменя – около 4,2 млн тонн, кукурузы – около 6 млн тонн. Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 167 тыс. тонн муки.

В 2015-2016 МГ Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 млн тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, урожай зерновых в текущем году составит 64,2 млн тонн.