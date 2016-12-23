Беларусь ограничила ввоз свинины из Хмельницкой области

Беларусь вводит временные ограничения на поставки птицы и мяса животных из некоторых стран, где по информации Международного эпизоотического бюро зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, восприимчивых видов животных - ящуром и африканской чумой свиней.

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Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.

Ограничения распространяются на ввоз свинины из Хмельницкой области Украины из-за нового случая заболевания АЧС в этом регионе.

Также ограничен ввоз птицы из некоторых регионов Нидерландов (провинции Гронинген, Оверэйссел, Фрисландия и Зеландия), Сербии (территория Южно-Бачского округа), Великобритании (графство Линкольншир), Германии (Нижняя Саксония), Польши (Подкарпатское воеводство) и России (Краснодарский край). Из-за ящура вводятся временные ограничения на ввоз мяса восприимчивых к этому заболеванию животных из Забайкальского края России.

Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь птицы и мяса из указанных регионов.