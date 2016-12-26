К новым рекордам: в России отчитались об уничтожении 9 тысяч тонн санкционной еды

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) под занавес уходящего года отчиталась о своих успехах в задержании и уничтожении заграничной пищевой продукции во исполнение соответствующего указа российского президента Владимира Путина за все время его действия начиная с 6 августа 2015 года, сообщает NewsRU.

"На 26 декабря 2016 года задержано 8692 тонны контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 8546 тонн. Задержано 389 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 326 тонн", - сообщается на сайте российского надзорного ведомства.

Речь идет о продукции, ввезенной из государств, попавших под российское продовольственное эмбарго в ответ на санкции, объявленные после оккупации Крыма Россией весной 2014 года.

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"В августе 2015 года Путин продлил действие своего указа на год. Кроме того, список стран, в отношении которых в РФ ввели контрсанкции, был расширен. В конце июня текущего года Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2017 года. В середине августа правительство продлило до 31 декабря 2017 года и срок уничтожения санкционных продуктов", - подчеркивает издание.

Ранее аналитики не раз отмечали, что власти РФ не просчитали экономических последствий от западных санкций. Санкционная война проходила под лозунгом поддержки местного производителя и импортозамещения, но эффект оказался ниже ожидаемого, а основную поддержку отечественные аграрии получили не от эмбарго, а от девальвации рубля, констатировали эксперты.

При этом отмечается, что продовольственные контрсанкции РФ не нанесли серьезного ущерба европейским странам.