Украина с начала года экспортировала в 7 раз больше улиток, чем сала

Украина за 10 месяцев текущего года экспортировала 347 тонн улиток, что почти в 7 раз превышает объем экспорта более привычного для нашего рынка продукта – сала (51 тонна), сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

"В 2013 году украинские производители экспортировали 3 тонны моллюсков, в 2014 - 58 тонн, в 2015 - 260 тонн, а за первые 10 месяцев текущего года экспортировали 347 тонн. Для сравнения - за 10 месяцев этого года за границу была поставлена только 51 тонна украинского сала, а баранины - 9 тонн", - говорится в сообщении.

Однако, по данным ассоциации, украинские аграрии поставляют улиток в качестве сырья, и цена на них занижена. Украинцы продают моллюсков не конечным потребителям, которыми являются Франция, Венгрия, Польша и Италия, а соседним странам – Румынии и Литве. Эти страны сами улиток почти не потребляют, но перепродают их под видом своих собственных по завышенной цене.

"Отечественные улитки завозятся как сырье и в среднем стоят в 5 раз дешевле, чем готовый продукт. Средняя цена килограмма продукции составляет 1 доллар. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 доллара/килограмм из Румынии и 5,5 доллара/килограмм из Литвы", - сообщила пресс-служба УКАБ.

В качестве сравнения в сообщении приводится пример Беларуси, которая экспортирует улиток напрямую конечному потребителю во Франции, Венгрии и Чехии. При этом средняя цена за 1 килограмм белорусской улитки составляет 3,5 доллара.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госпродпотребслужбы, в настоящее время экспортировать свою продукцию на европейские рынки имеют право 277 украинских предприятий, из которых 5 производят лягушачьи лапки и улиток.

Согласно данным Минагропрода, отечественные сельхозпроизводители в январе-октябре 2016 года поставили на внешние рынки аграрной продукции на 11,8 миллиарда долларов, что составляет 40,7% в общей структуре национального экспорта. В прошлом году экспорт сельхозпродукции из Украины составил 14,6 миллиарда долларов (38,1% в общей структуре национального экспорта).

В 2015 году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта,жиры и масло - 9% и масличные культуры - 4%.

По данным Государственной службы статистики, в январе-октябре доля экспорта товаров в страны ЕС составила 37,3% в общем объеме национального экспорта.