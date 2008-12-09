Под яровые отведут почти 8 млн. га

Посевы яровых зерновых культур в 2009 году, по предварительным оценкам, составят около 8 млн. га. Об этом сегодня в беседе с журналистами сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Сергей МЕЛЬНИК.

Он сообщил, что по предварительным данным, в 2009 году вся зерновая группа составит 15-15,4 млн. га. При этом озимые зерновые посеяны на площади около 8 млн. га.

По оценкам министерства, в структуре яровых посевов площади под кукурузой составят около 2 млн. га, ячменем – 5 млн. га, а остальное – горох, гречиха, просо и другие культуры.

С.МЕЛЬНИК отметил, что министерство не ожидает большого сокращения площадей под посевами яровых культур, однако не исключает, что структура и площади под яровыми могут корректироваться. По его мнению, более точно спрогнозировать площадь посевов можно будет после января 2009 года.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики, на 25 ноября под урожай 2009 года засеяно 8 млн. 109 тыс. га озимых зерновых, что составляет 108% к 2008 году. На начало декабря, по информации министра агрополитики Юрия МЕЛЬНИКА, около 15% посевов озимых культур находилось в отличном состоянии, 85% - в хорошем и удовлетворительном.