Агрогод рекордов и новых вызовов

Аграрный сектор - один из ключевых для украинской экономики - в 2016 году продемонстрировал положительную динамику. Согласно данным Госстата, за 11 месяцев он вырос к аналогичному периоду прошлого года на 2,9%. Есть основания полагать, что весь 2016 год отрасль закончит с таким же результатом. В 2015 году сельхозпроизводство в стране упало на 4,8%.

В первую очередь, рост сельхозпроизводства обусловлен рекордным сбором зерновых, который страна сумела достичь даже на фоне аннексии Крыма, российской агрессии на востоке страны и потери российского рынка. По оценкам профильного министерства, в уходящем году аграрии собрали урожай в объеме 64,2 млн тонн зерна, благодаря чему производство продукции растениеводства вырастет по итогам года на 6%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2014 году на уровне 63,8 млн тонн.

Рост урожая способствует увеличению объемов поставок зерна на зарубежные рынки, так как зерновые и масличные составляют основу украинского экспорта. По прогнозам Минагропрода, в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) украинские аграрии поставят за рубеж рекордные 41,6 млн тонн зерна. По состоянию на конец декабря украинские аграрии экспортировали уже 21,2 млн тонн зерновых. Основными рынками сбыта для украинского зерна являются Китай, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Западной Европы.

Очевидно, что украинские сельхозпроизводители не хотят останавливаться на достигнутом и готовят условия для дальнейшего увеличения производства зерновых.

Они увеличили площади озимых под урожай следующего года на 4% - до 8,1 млн га. По итогам осенней посевной кампании, недосев этих культур составляет около 7%, тогда как на аналогичную дату 2015 года он составлял порядка 11%. При этом, по состоянию на середину декабря, 95% посевов уже показали всходы. Теперь первоочередной задачей сельхозпроизводителей является их максимальное сохранение. А зависит это, в первую очередь, от благоприятных условий зимовки. Пока погода в основных зерновых регионах благоприятствует амбициозным планам селян – вернуть стране славу Мировой зерновой корзины.

Другое историческое достижение продемонстрировали украинские сахаропроизводители, испытывавшие в последние годы проблемы со сбытом излишков своей продукции на национальном рынке и из-за этого сознательно сворачивавшие производство.

В уходящем году отечественные производители экспортировали рекордный для последних десяти лет объем сахара. Причем продали не на традиционные рынки ведущей третий год войну против Украины России и ее сателитов, а на абсолютно новые для нас рынки Азии и Африки. Украинский сахар начала закупать даже такая экзотическая страна, как Шри-Ланка, столетиями традиционно потреблявшая не свекловичный, а тростниковый сахар.

В результате, Украина за одиннадцать месяцев отправила за границу в три раза больше сахара, чем за весь прошлый год – 335,2 тыс. тонн на 167 млн долл. По итогам 2016-2017 МГ национальная ассоциация «Укрцукор» ожидает рост производства сахара до 2 млн тонн с 1,43 млн тонн в прошлом году.

Приводят ли рекордные результаты к улучшению финансового состояния украинских аграрных производителей? Здесь есть над чем еще работать. По данным экспертов Национального научного центра «Институт аграрной экономики», рентабельность производства зерновых культур по итогам 2016 года сохранится на уровне прошлого года – 43,1%, а сахарной свеклы – сократится до 20,4%.

Спасение туш

Однако, не все составляющие аграрного сектора демонстрируют положительную динамику. Объем производства продукции животноводства в Украине в 2016 году продолжил падать. В частности, за 11 месяцев Украина сократила производство молока на 2,3%, до 9,7 млн тонн, а яиц – на 10,2%, до 14,1 млрд шт.

Аналитики «Института аграрной экономики» прогнозируют, что валовое производство продукции животного происхождения по итогам года сократится на 2,1% по сравнению с предыдущим годом - до около 70 млрд грн. А это в свою очередь повлияет на прибыль сельхозпроизводителей. Эксперты ожидают, что рентабельность производства этой продукции в 2016 году сократится вдвое, до 11,3%.

Особенно непростым уходящий год оказался для свиноводства. По прогнозам аналитиков, объем производства свиного мяса в 2016 году сохранился на уровне прошлого года и составил около 750-760 тыс. тонн. При этом производство свинины в индивидуальных хозяйствах падает, в то время как в промышленном сегменте наблюдается незначительная положительная динамика – на уровне 0,5% в годовом выражении. Учитывая условия, в которых развивался этот рынок в 2016 году, такую тенденцию можно считать позитивной. Дело в том, что в уходящем году потребительский спрос на свинину упал на около 20%, а себестоимость производства выросла. Более того, не стоит забывать об эпидемии опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС), которая в 2016 году ширилась регионами.

С начала года ветеринары зарегистрировали в Украине 88 вспышек АЧС, тогда как в 2015 году их было вдвое меньше – 40. Это приносит огромные убытки отечественной отрасли животноводства и государству в целом.

«От смерти одной свиньи госбюджет недополучает около 415 грн… Потенциальные убытки от АЧС могут составить более 1,5 млрд грн», - полагает председатель Ассоциации животноводов Ирина Паламар.

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), количество вспышек смертельного вируса АЧС в Украине в 2017 году может увеличиться почти в 1,5 раза - до 117 случаев. По состоянию на 1 декабря поголовье свиней уже сократилось по сравнению с 2015 годом на 5,6%, до 7,1 млн голов.

Другой опасной вирусной инфекцией, зафиксированной на территории нашего государства, стал птичий грипп. В ноябре ветеринары зарегистрировали первые его вспышки в Херсонской области. До этого случаи эпидемии птичьего гриппа в нашей стране были зафиксированы в 2008 году в Крыму.

После того, как болезнь вернулась в Украину, ЕС ввел ограничения на экспорт украинского мяса птицы, а Гонгконг – столовых яиц.

В поисках стимулов роста

Одной из самых обсуждаемых тем в уходящем году стала отмена Верховной Радой по инициативе правительства специального режима уплаты НДС для агропредприятий. С 1990-х годов сельхозпроизводители не платили налог в казну, а оставляли на специальных счетах в банке. Таким образом, за год они получали десятки миллиардов гривень, которые впоследствии направлялись на развитие производства. Однако часто агропредприятия использовали свои привилегии недобросовестно.

По мнению ключевого кредитора страны – Международного валютного фонда, нелогично и неэффективно предоставлять значительные льготы целому сектору экономики, а потому отмена спецрежима стала одним из основных требований кредитора.

Перевести аграриев на общий режим налогообложения власти должны были еще в 2016 году, однако в связи с мощным парламентским лобби этого не произошло. Потому в уходящем году в агросекторе спецрежим сохранился частично, и аграрии платили в бюджет определенный процент начисленного НДС в зависимости от вида деятельности. Так, производители зерна и технических культур отдавали бюджету 85% НДС, а оставшиеся 15% могли использовать в своих целях, а животноводы уплачивали в казну 20% НДС, оставляя на своих счетах 80%. Остальные распределяли налог 50/50.

Однако с 1 января 2017 года по договоренности с МВФ такая льгота будет упразднена. По мнению участников рынка и экспертов, такое решение повлечет рост затрат производителей и отрицательно отразится на проблемных сферах, в первую очередь, животноводстве, садоводстве и овощеводстве.

Понимая это, Минагропрод взялся за разработку механизма, который позволил бы компенсировать потери аграриев от перехода на общий режим налогообложения. И такое решение было найдено.

Министерство инициировало введение нового механизма – в течение следующих пяти лет на поддержку отечественного сельского хозяйства ежегодно будет направляться 1% от валового аграрного производства страны.

«Это действительно историческое решение, потому что такой модели в Украине еще не было», - комментировал инициативу министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Так, в госбюджете-2017 на нужды аграриев предусмотрено выделение 5,5 млрд грн. Из них 4 млрд – фиксированная сумма помощи в сферах животноводства, растениеводства, овощеводства, а также в сегменте фруктов, картофеля и сахарной свеклы.

«Четыре миллиарда гривень - это не та сумма, которая бы удовлетворила весь рынок, но это уже первый шаг. Это очень важно, и я утверждаю, что в следующие годы АПК будет набирать обороты и помогать развитию экономики Украины», - считает и.о. генерального директора Украинской аграрной конфедерации Мария Дидух.

В перечне острых проблем, которые сдерживают развитие национального аграрного сектора, участники рынка также называют сложности с доставкой своей продукции к потребителю, как украинскому, так и зарубежному.

Но и здесь ситуация быстро меняется. В чем-то условия работы аграриев улучшаться, а в чем-то - станут жестче.

В ответ на критику аграриев, сетующих на дефицит вагонов-зерновозов, «Укрзализныця» в 2017 году планирует закупить порядка 1 тысячи вагонов такого типа.

Профильное Министерство инфраструктуры в наступающем году намерено приступить к спасению отечественных автомобильных дорог от варварского разрушения большегрузными автомобилями. Не секрет, что во многом это разрушение происходило, в том числе, от желания аграрных производителей минимизировать расходы на логистику за счет сверхнормативной загрузки направляющихся к портам и элеваторам грузовиков.

В 2017 году на улучшение качества украинских дорог власти намерены выделить более 35 миллиардов гривен, что также станет рекордом для Украины. Дорожные власти планируют закупить порядка 80 весовых комплексов, которые будут контролировать вес грузовых автомобилей на основных дорогах страны. Таким образом, груженные аграрной продукцией автомобили станут легче, но двигаться будут по более безопасным дорогам.

Амбициозные задачи

Наступающий год обещает быть не менее насыщенным для украинских селян и работников смежных перерабатывающих отраслей. Профильное аграрное министерство поставило ряд амбициозных задач, которые намерено решить в течение следующих 12 месяцев.

Так, основными приоритетами Минагророда являются обеспечение прямой государственной поддержки малым и средним аграрным хозяйствам и активная приватизация госпредприятий отрасли, в первую очередь, «Укрспирта».

Также министерство намерено работать над развитием органического и нишевого производства, мелиоративными проектами и повышением безопасности пищевой продукции.

Министерство активно работает над поиском новых рынков сбыта для отечественной сельхозпродукции. В целом, в 2016 году экспорт украинского продовольствия вырос на 13%, до около 15 млрд долл. Основными импортерами являются Азия (45%), Европа (34%) и Африка (14%). Доля стран СНГ продолжала снижаться, достигнув 7%.

Актуальной задачей для страны является повышение качества экспортной политики. Пока основную часть украинского аграрного экспорта составляет сырьевая продукция, которая не создает добавленной стоимости. Отечественные производители продолжают поставлять на внешние рынки первичное сырье, которое впоследствии перерабатывается более развитыми странами и перепродается втридорога.

Показательным примером является производство и торговля таким экзотическим для отечественного потребителя продукта, как улитки. Если украинцы в большинстве своем не употребляют в пищу этих моллюсков, то в ряде богатых европейских стран – это большой деликатес.

За десять месяцев 2016 года Украина экспортировала 347 тонн этих моллюсков, что в десятки раз превышает объемы экспорта более привычных для нашей страны продуктов – сала и баранины. Но улитки продаются как сырье и не основным потребителям, которыми являются Франция, Венгрия и Италия, а странам-соседям – Румынии и Литве. Эти страны сами улиток почти не потребляют, но перепродают конечным потребителям под видом собственной продукции в пять раз дороже купленного в Украине сырья.

«Нам нужно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы инвестиции из ЕС шли именно на поддержку переработки и на продвижение товаров с большей добавленной стоимостью», - прокомментировала проблемы отечественной экспортной политики торговый представитель Украины Наталья Микольская.

В настоящее время отечественные производители активно работают над расширением своего присутствия на рынках ключевого торгового партнера Украины - Евросоюза. Сейчас право поставлять свою аграрную продукцию и продукты питания в Европу имеют 277 отечественных предприятий, из которых 97 - производят пищевую продукцию.

Министерство аграрной политики и продовольствия также работает над открытием новых рынков. В следующем году ведомство планирует открыть рынок Китая для украинской молочной продукции, птичьего мяса, говядины, а также ряда зерновых культур и фруктов. Также идут дискуссии по поводу выхода на рынок Иордании с охлажденной или замороженной говядиной и завоевания с мясом птицы позиций на рынках Японии, Канады, Сингапура, Кореи и США.

Расширение присутствия украинских товаров на мировых рынках будет способствовать росту ВВП нашей страны и станет источником притока иностранной валюты в экономику и в аграрный сектор.

Но не менее важным заданием 2017 года должно стать комплексное проведение земельной реформы и, вероятно, долгожданная отмена моратория на продажу сельхозземель, на которую рассчитывает, как прогрессивная часть украинских аграриев, так и международные кредиторы.

Надежда Бурбела