Цены на подсолнечное масло снова снизились

На украинском экспортном рынке отмечается очередное снижение цен на нерафинированное подсолнечное масло, сообщают эксперты ИА "АПК-Информ".

В настоящее время средние цены в предложениях данной продукции составляют 580-590 долл. за тонну (FOB), что на 50-60 долл. за тонну меньше, чем на прошлой неделе.

Вместе с тем, спрос на подсолнечное масло со стороны импортеров сохраняется достаточно низким. Многие компании-импортеры в настоящее время озвучивают цены спроса на подсолнечное масло украинского происхождения не выше 550 долл. за тонну (FOB).

Стоит отметить, что большинство участников рынка ожидают дальнейшего снижения цен в данном сегменте.