Демонополизировать рынок: Украина вводит пошлины на импорт российских удобрений

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечается, основные выводы Минэкономразвития о результатах антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений происхождением из Российской Федерации свидетельствуют о наличии факта демпинга.

"Также выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

"Учитывая, что Российская Федерация является основным поставщиком удобрений в Украину (80-90% от общего объема), импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем", - сообщает МЭРТ.

В пресс-службе заявили, что непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним инструментом агрессии РФ против Украины в торговой сфере.

Вместе с тем члены комиссии осознают того факта, что основными потребителями российских удобрений являются сельхозпроизводители и необходимо учитывать их позицию при введении антидемпинговых мер.

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"Поэтому с целью обеспечения продовольственной безопасности существует настоятельная необходимость принятия мер по диверсификации поставок удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС).

"До принятия Верховной Радой законопроекта предлагается временно отсрочить введение антидемпинговых мер относительно импорта удобрений из Российской Федерации, с целью избежания возможных негативных последствий для аграрного комплекса, связанных с их действием", - сообщает пресс-служба.