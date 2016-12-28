Экономист назвал 10 продуктов, которые стремительно подорожали за год

Об этом в своем блоге пишет экономист, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Он представляет топ-10 продуктов, которые больше всего подорожали за последний год. Первое место среди них занял «Киевский торт», который вырос в цене на 78%. Если в прошлом году он стоил 137 грн., то уже сегодня придется выложить за него 224 грн. в фирменном магазине производителя.

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«На второй строчке среди рекордсменов подорожания – алкогольные напитки. Цена на водку в течение 2016 года подскочила в среднем на 67%. Если в начале года 1 литр водки стоил 86,45 грн. – сегодня его цена достигает 144 грн. Установление правительством минимальных розничных цен на алкогольные напитки и попытки определенных групп монополизировать спиртовую отрасль привели к тому, что сегодня речь уже идет о появлении «спиртовых королей», а не о прозрачности рынка», - пишет экономист.

Следующие позиции, по его подсчетам, занимают твердые сыры, которые подорожали на 44%, яйца, которые подскочили в цене на 34%, и масло, которое не намного отстает, подорожав на 32%.

Вторую пятерку открывает рыба – цены на нее подскочили на 24%.

«Килограмм бюджетных сортов рыбы сегодня стоит почти 70 грн. против 56 грн. в январе. А красные сорта рыбы, которые так любили советские элиты, теперь также доступны лишь обладателям «золотых деклараций». Самые низкие цены за килограмм лососевых составляют треть минимальной пенсии», - пишет Скоцик.

На седьмом месте в анти-рейтинге - детские смеси. 400 граммов сегодня обойдутся молодым родителям минимум в 211 грн. против 174 грн. год назад. Подорожание составило почти 23%.

«Если учесть, что сегодня и цены на подгузники превышают 600 грн. за 100 штук, то становится интересно, какими расчетами руководствовались чиновники, закладывая прожиточный минимум для детей до 6 лет в размере 1228 грн. на месяц?!» - подчеркивает автор блога.

Следующая - молочная продукция. Цены на молоко подскочили на 22%, и сегодня литр стоит 14,5 грн. против 11,89 грн. в прошлом году.

Замыкают десятку творог, который подорожал на 16%, и подсолнечное масло, бутылка которого с 29 грн. поднялась до 33 грн. Правда, за такую цену найти настоящий литр масла уже непросто. На полках магазинов доминируют бутылки по 900, 800 и даже 750 граммов, добавляет Скоцик.

По его словам, главная причина роста цен – не в торговых накрутках, а в бесперспективной экономической политике. Себестоимость продукции сельского хозяйства постоянно растет – в частности, налоговая нагрузка на украинского производителя. Затраты на животноводство выросли более чем на 20%, сделав эту отрасль практически убыточной.