В Одесской и Закарпатской областях зафиксировали очередные вспышки чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Одесской и Закарпатской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, один случай заражения выявлен в подсобном хозяйстве в селе Петродолина Овидиопольского района Одесской области. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

Пресс-служба сообщила, что трупы трех диких зараженных кабанов были обнаружены также на территории подсобного хозяйства отельно-развлекательного комплекса "Черная гора" в городе Виноградов Закарпатской области.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС государственные чрезвычайные противоэпизоотические комиссии при Овдиопольской и Виноградовской райгосадминистрациях провели заседания и утвердили планы действий по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней (АЧС) в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. При этом в следующем году количество вспышек смертельного вируса АЧС может увеличиться в 1,5 раза - до 117 случаев.

По данным из открытых источников, всего с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 89 вспышек АЧС, в том числе в Одесской (22 случая), Николаевской (15), Полтавской (10), Харьковской (8), Сумской, Хмельницкой, Кировоградской (по 5), Волынской, Ривненской (по 4), Черкасской (3), Черниговской, Киевской, Житомирской (по 2), Черновицкой и Винницкой областях (по одному).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.