"МакДональдз" увеличил инвестиции в развитие сети в Украине на 26%

Компания "МакДональдз Юкрейн", развивающая американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине, увеличила инвестиции в развитие сети в Украине в 2016 году на 26% - до 270 миллионов гривень.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

"Общая сумма инвестиций в 2016 году в развитие сети в Украине составила 270 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что всего в 2016 году было открыто три новых заведения в столице, реконструированы два - в Киеве и Львове. И еще ожидается завершение реконструкции в Запорожье.

Справка УНИАН. Компания "МакДональдз Юкрейн" открыла первое заведение в Украине в 1997 г. в Киеве. По состоянию на декабрь 2016 года в Украине работает 80 заведений.

Мировая сеть заведений McDonald's по состоянию на июль 2015 года насчитывает более 35 тысяч фастфудов в более чем 120 странах мира. Штат сотрудников составлял около 1,7 миллиона человек.

Чистая прибыль компании McDonald's Corp в 2014 году сократилась на 15% по сравнению с 2013 годом – до 4,76 миллиарда долларов.