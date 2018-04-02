Украинский экспортер – «супермен-одиночка» в торговых войнах

Украину с ее товарами на мировом рынке никто особо не ждет - там и так тесно. А финансовый кризис только усилил конкуренцию между продавцами. Однако, Украина настолько сильно помнит саму себя, как «житницу Европы», что настойчиво напоминать миру об этом наши чиновнички гнушаются. Увы, пока у государства не выходит эффективно лоббировать интересы своих экспортеров на внешних рынках.

Одно из правил торговли гласит, что именно возможность выхода на внешние рынки позволяет предприятиям активно развиваться и наращивать производство, увеличивая занятость населения и налоговые отчисления в бюджет. Любое государство должно быть заинтересовано в расширении рынков сбыта национального продукта, и проводить эффективную экспортную политику.

В данное время это актуально как никогда - финансовый кризис и отсутствие денежных ресурсов на рынке обострило конкуренцию между производителями за покупателя, способного приобрести товар. Мировой рынок, как и внутренние рынки многих стран, перенасыщен продукцией, спрос на которую снижается ввиду отсутствия платежеспособных покупателей. В этой борьбе, когда некоторые субъекты торговли не брезгуют даже не совсем честными методами, такими, как торговые войны, Украина практически лишена шансов победить. Причин много – несовершенство законодательной базы, отсутствие эффективной экспортной политики и защиты интересов своих экспортеров на внешних рынках.

Эти и другие факторы практически лишают украинских товаропроизводителей и экспортеров возможности защитить репутацию украинской продукции на мировом рынке.

Зерновое сражение

Последним примером такой борьбы стало недавнее заявление Египта об отказе закупать украинскую пшеницу ввиду ее низкого качества. Государственная организация Египта ГАСК заявила, что не будет покупать для нужд государства украинскую пшеницу до нового урожая, мотивируя это несоответствием качества одной из пришедших в Египет партий зерна. «Для нас не совсем ясна эта ситуация, когда ставится под сомнение качество всего украинского зерна и делается заявление на весь мир… Мы тут усматриваем недобросовестную конкуренцию. Когда делаются такие заявления государственным агентством, это должно быть подкреплено соответствующей информацией, а ее нет. Кроме того, обвинения могут касаться конкретной партии, одного-двух кораблей, а тут заявление, что мы не будем брать всю украинскую пшеницу», - подчеркивает президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария Колесник удивлена, что до сих пор нет реакции государства на данное обвинение. «Дело в том, что не государство продавало в Египет зерно и нельзя сказать, что Украина виновата. Какая-то компания поставила зерно. У нее есть спецификация. Если она поставила что-то, что не соответствует спецификации, к ней нужно предъявлять в судебном порядке претензии, что она не выполнила условия контракта. Если она поставила все то, что заказали, какие могут быть претензии?», - считает М.Колесник.

По ее словам, если обвинили государство, оно должно принимать меры для защиты имиджа своей продукции, и особенно сейчас, когда в мире и в Украине избыток зерна. «Государство обязательно должно вмешаться, совместно с профильными ассоциациями. Если виноват кто-то один, пусть его накажут, но это (негативная репутация – Авт .) не должно распространяться на все государство», - подчеркивает эксперт.

Известные факты - когда на рынке много предложения, то ряд покупателей Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки обвиняют нашу продукцию в низком качестве для того, чтобы сбить цену. «Иногда, когда приходит наш товар, они делают вид, что качество не такое, и просят снижать цены. И это тогда, когда корабль находится уже у них в порту. Если наши не соглашаются снижать цену, они отказываются от товара и делают соответствующее заявление», - рассказывает В.Клименко.

Заместитель министра аграрной политики Сергей Мельник отметил, что на сегодня на мировом рынке зерна большое предложение, что дает возможность «крутить носом» и перебирать. «Вы знаете, когда несколько лет назад мы экспортировали около 12 млн. тонн зерна, и у нас (в зерне – авт.) нашли вредителя, который водится только на бананах и может жить в субтропических климатических условиях. Это рынок, конкуренция…», - добавил замминистра.

По мнению председателя совета директоров ассоциации «Союз птицеводов» Александра Бакуменко, Европа не заинтересована в нашей продукции на своих рынках, а наше государство заинтересовано, но ничем пока не помогает. «Мы относимся к третьей стране, к которым особое отношение. Нам выставляют такие нетарифные системы защиты, которые невозможно преодолеть», - отмечает специалист. И вот тут и должно было бы государство включаться в работу и способствовать своим производителям и экспортерам.

Украина как мачеха украинского экспорта

Практика проведения торговый войн всегда была и будет. Каждая страна защищает свои рынки и своего производителя. И чем сложнее экономическая ситуация в мире, тем сильнее протекционизм для своих производителей, и жестче отношение к импортным товарам. Но пока наше государство ведет себя по отношению к экспортерами национального продукта как мачеха, никак им не помогая, а периодически подбрасывая новые проблемы. Украина на сегодня практически ни как не защищает интересы своих производителей и экспортеров на внешних рынках. «Когда рынки были дефицитными, у нас ограничивали экспорт, и страна сдала свои позиции на многих рынках. А сегодня рынки профицитные, но денег ни у кого нет, и очень сложно продвигать свои товары на рынки», - отмечает М.Колесник. По ее мнению, по основным направлениям экспорта правительство должно работать постоянно, проводить определенные конференции и встречи с потенциальными покупателями.

Однако и производители, и аналитики сетуют, что государство не способствует продвижению украинского продукта на экспорт. Ассоциация сахаропроизводителей «Укрцукор» жалуется, что ни один человек в государстве их продукцией не занимается, и государство никак не продвигает украинский сахар на внешние рынки. «Кроме нас, сахаропроизводителей, никто этим опросом не занимается. Ни одной фамилии и государственного органа не могу назвать, кто бы опекался нашей продукцией», - сетуют в ассоциации, и приводят пример, как другие страны продвигают свою продукцию. «Например, немцы хотели поставлять в Украину семена сахарной свеклы. Два раза канцлер Германии лично приезжал в Украину… чтобы мы сняли ввозную пошлину, и чтобы немцы поставляли семена в Украину. Вот на таком уровне немцы занимаются продвижением своей продукции, а у нас хоть бы один человек занимался продвижением нашей продукции», - говорят в ассоциации.

Руководитель группы экспертов Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА отметил, что в других странах очень эффективно работают торгово-экономические миссии. Если представитель какой-то страны хочет что-то экспортировать в другую страну, то посольство работает по полной программе, организовывает встречи. Для них это обычный режим. Кроме того, на политическом уровне осуществляется поддержка, участие в конференциях и организация их на своей территории. У нас, к сожалению, такого эффективного взаимодействия торгово-экономических миссий нет. В.Лапа привел пример России, где программой развития сельского хозяйства предусмотрено, что если какая-либо ассоциация хочет организовать мероприятие по продвижению своей продукции, в том числе и на внешние рынки, государство берет на себя финансирование 50% затрат по проведению такого мероприятия. «Я думаю, это действенная мера. Если бы в Украине такое было, то организовывать мероприятия по промоушену украинской продукции за границей было бы намного проще», - считает эксперт.

При этом В.Лапа отметил, что членство Украины в ВТО все-таки снизило риск прямой дискриминации, которая была раньше. «Это уже не проходит, потому что мы можем защитить свои права, но ограничения, которые связаны с качеством продукции и ее безопасностью, имеют место. Тут зависит от нас, готовы ли мы усовершенствовать систему качества, чтобы этих проблем не было», - отмечает эксперт.

Бумажный допинг для экспортеров

Правительство, очевидно, понимает необходимость и важность экспортной составляющей, и даже пытается что-то в этом направлении предпринимать. Но это похоже, скорее, на пожарные меры – «делать хоть что-то», чем на взвешенную и продуманную стратегию. К сожалению, частая смена властей не позволяет наладить хоть какую-то системную работу. И по-прежнему в лучшем случае все сводится к тому, что хороший документик принят, а хорошо воплотить его в жизнь – времени не хватает, руки не доходят, нормативка не доразработана…

К примеру, 3 декабря 2008 г. Кабинет министров принял распоряжение (№1509-р), которым утвердил план мер по уменьшению негативного сальдо во внешней торговле. В документе определено 18 проблем, к решению которых правительство стремится. К примеру, правительство намерено расширять рынки сбыта товаров отечественного производства за счет того, что займет жесткую позицию во время проведения переговоров о вступлении в ВТО других стран. Или будет развивать транспортную инфраструктуру, активизируя сотрудничество в рамках транспортных коридоров, что, к слову, давно пора было бы сделать, поскольку несовершенная логистика – одно из больных мест украинского экспорта. Или, например, планируется разработать законопроект об экспортном страховании и кредитовании.

Некоторые из инициатив просто заставляют улыбнуться, в частности, намерение содействие развитию внешней торговли путем учреждения конкурса “Украинские лидеры внешней торговли”. Наивно полагать, что только заявление о начале такого конкурса решит все проблемы украинских экспортеров и значительно повысит их конкурентоспособность на мировых рынках.

Но часть предложенных мер вселяет надежду, что их реализация все-таки упростит работу наших компания на внешних рынках. В частности, предложенное усиление защиты интересов отечественных товаропроизводителей на внешнем рынке путем предотвращения ограничительных мер по отношению к украинским производителям на внешних рынках или уменьшение негативного влияния в случае невозможности такого предотвращения. Главное, чтобы эти инициативы были реализованы, а не остались, как и большинство подобных инициатив, лишь задекларированными на бумаге.

Однако профильные ассоциации и эксперты называют еще ряд необходимых мер, чтобы можно облегчить работу нашим экспортерам и способствовать продвижению украинских товаров на внешние рынки. Эксперты отмечают, что одна из основных проблем, с которой сталкиваются наши экспортеры – это негармонизированное с европейским законодательство, что значительно усложняет процедуру сертификации и получения разрешений на экспорт товаров. И здесь государству необходимо приложить максимум усилий, чтобы убрать этот барьер и упростить процедуру допуска товаров на рынок Европы.

М.Колесник считает, что именно государство должно помогать в тех случаях, когда нужно кого-то протолкнуть, вывести на внешние рынки, и есть определенные ограничение. На сегодня в Украине функцию проводника на внешние рынки выполняет заместитель министра экономики Украины Валерий Пятницкий, но при всех его усилиях, у него не тот ранг и не те возможности. «У нас должно быть министерство торговли, как в любой нормальной европейской стране, которое бы занималось как экспортом, так и импортом», - считает эксперт.

Кроме того, считает В.Лапа, Украине нужно изменить систему участия в международных форумах и конференциях, чтобы от формального участия перейти к участию целевому, направленному на достижение результатов.

Кто к нам с квотой придет, тот от пошлины погибнет…

Впрочем, Украина, при необходимости, тоже может «встать в позу». Если какая-то из стран объявит нам торговую войну, Украина, при желании правительства, тоже может дать отпор, или, по крайней мере, потрепать немного нервы иноземным купцам.

Одним из механизмов противостояния некорректным заявлениям и торговым войнам могут стать адекватные действия на внутреннем рынке – антидемпинговые расследования, пошлины, квоты и т.п. Скажем, какой-то стране вдруг разонравились наши товары и она захотела ограничить их ввоз. А Украина раз, и в ответ - а вы ж нам то-то и то-то продаете. Хотите и дальше на нашей территории продаваться – тогда и нас не ограничивайте…

Впрочем, есть и другие методы борьбы, о которых эксперты предпочитают прессе рассказывать только на условиях «не для прессы». Например, проверка качества продукции санэпидемстанцией, что успешно использует Российская Федерация.

Кроме того, в случае введения ограничений или заявлений о несоответствующем качестве нашей продукции, Украина должна мгновенно реагировать и создавать специальные комиссии по рассмотрению обоснованности этих заявлений.

Есть, конечно, и не очень корректные подходы. Например, когда товар проходит таможенный контроль. Есть товары, которые быстро портятся, и если контроль затянуть…

В таких случаях, самое главное, чтобы страна, которая «объявила войну» понимала, что не просто так, а что она начала делать что-то не так и это действия в ответ.

Важно помнить, что Украина имеет механизмы защиты имиджа своей продукции и интересов экспортеров на внешних рынках. Осталось самое главное – чтобы она начала свои права реализовывать.

Марьяна Коваль(УНИАН)