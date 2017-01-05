Аграрии привлекли почти 240 миллионов по аграрным распискам – Минагропрод

Украинские аграрные компании привлекли 239 миллионов гривень в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 – июнь 2017) с помощью аграрных расписок, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 5 января выдано 12 расписок на общую сумму около 239 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за все время реализации проекта по внедрению агарных расписок было выдано 72 таких документа на общую сумму 428 миллионов гривень.

Читайте такжеС сегодняшнего дня отменяется специальный режим НДС для аграриев

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года Минагропрод запустил проект по внедрению аграрных расписок в Харьковской, Винницкой и Черкасской областях. В рамках пилотного проекта, который проводился в Полтавской области с сентября 2014 года, аграрии привлекли порядка 40 миллионов кредитных средств.

В ноябре 2012 года Верховная Рада приняла закон "Об аграрных расписках", которым предлагается возможность для аграриев использовать в своей деятельности аграрные расписки в качестве товарораспорядительных документов для привлечения средств под залог будущего урожая или сельхозживотных. Закон устанавливает обязательным условием аграрной расписки обеспечение обязательств по ней залогом будущего урожая или сельскохозяйственных животных, с распоряжением продукцией которых связываются действия производителя.