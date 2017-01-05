В Черновицкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали случай острого вирусного заболевания – птичьего гриппа в Черновицкой области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель кур от вируса птичьего гриппа в подсобных хозяйствах в селе Черторыя Кицманского района. Всего, по предварительной информации, в домашних хозяйствах в этом населенном пункте содержится около 969 голов птицы разных видов.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек птичьего гриппа Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Кицманской райгосадминистрации провела заседание и утвердила план действий по ликвидации вспышки заболевания, определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя птичьего гриппа.

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Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

Справка УНИАН, птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птиц из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.