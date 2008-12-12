Аграрии закупили сельхозтехники на 7 млрд. грн.

Аграрии Украины на приобретение новой сельхозтехники потратили в этом году 7 млрд. гривен. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении АПК Полтавской ОГА.

«По предварительным расчетам специалистов, чтобы полностью обновить машинно-тракторный парк во всех хозяйствах страны, необходимо почти 300 миллиардов гривен. Сумма немалая, ведь крестьяне пока еще отдают предпочтение технике иностранного производства. Если покупать новую технику такими темпами, как в этом году, понадобится около 40 лет, чтобы полностью обновить машинно-тракторный парк", - начальник Главного управления АПК Полтавской ОГА Александр СЕНЬ.

По его словам, аграрии Полтавской области обновили в этом году машинно-тракторный парк на 500 млн грн.

Правда, аграрии сомневаются, что в следующем году удастся повторить, из-за мирового экономического кризиса, нынешние достижения, - от метил Александр СЕНЬ.