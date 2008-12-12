МинАП предлагает сохранить квоту на производство сахара

Министерство аграрной политики Украины предлагает установить квоту на производство сахара для внутреннего рынка (квота "А") в объеме 1,984 млн. тонн на 2009-2010 маркетинговый год.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте МинАП.

Кроме того, проектом документа предлагается установить минимальные оптово-отпускные цены на сахар в 2009/2010 МГ на уровне 2,667 тыс. грн. за тонну и на сахарную свеклу – 183,33 грн. за тонну (без НДС).

Напомним, в текущем МГ квота на производство сахара для внутреннего рынка ("А") установлена в объеме 1,984 млн. тонн, а минимальные цены на сахар – 2,083 тыс. грн. за тонну и на сахарную свеклу – 141,63 грн. за тонну (без НДС).

Специалисты оценивают емкость украинского рынка сахара в 2-2,2 млн. тонн в год.