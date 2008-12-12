В Украине выросло производство колбас

По итогам января-ноября 2008 года производство колбасных изделий в Украине составило 295 тыс. тонн, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, в ноябре было произведено 23,9 тыс. тонн колбасных изделий, что на 14,2% ниже показателя за октябрь 2008 года и на 11,2% ниже показателя за ноябрь 2007 года.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году в Украине было произведено 285 тыс. тонн колбасных изделий, что на 8,4% меньше, чем в 2004 году. В 2006 году производство колбасных изделий сократилось на 0,8% - до 286 тыс. тонн.