Производство подсолнечного масла сократилось

В Украине в январе-ноябре этого года произведено 1 млн. 584 тыс. тонн подсолнечного масла нерафинированного, что на 19,5% ниже показателя за аналогичный период 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, в ноябре было произведено 211 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 5,3% выше показателя за октябрь 2008 года и на 7,4% выше показателя за ноябрь 2007 года.

Справка УНИАН. Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.