В Одесской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Одесской области ветеринары зафиксировали вспышку острого вирусного заболевания – птичьего гриппа.

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Как сообщили УНИАН в Главном управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, согласно оперативной информации, заболевание зафиксировано в селе Мирное Килийского района. Отмечается, что в сельскохозяйственном предприятии «Дружба», по состоянию на 5 января, зарегистрирована гибель 1099 голов птицы (куры и гуси) из 10251 голов (4831 кур и 5420 гусей), содержавшихся в хозяйстве.

При исследовании отобранных проб патологического биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) в четверг установлен диагноз - грипп птицы.

С целью координации действий по локализации и ликвидации заболевания 6 января запланировано проведение заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Килийский райгосадминистрации, решением которой будет утвержден план по ликвидации гриппа птицы, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Отмечается, что для координации выполнения мероприятий в Одесскую область выехали специалисты Госпотребслужбы, Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы и Государственного центра ветеринарной медицины птицеводства.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.

Как сообщал УНИАН, 5 января ветеринары зафиксировали вспышку птичьего гриппа в Черновицкой области.

Справка УНИАН. Птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птиц из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.