Создание Минагропродом агро-рекреационных зон позволит развить зеленый туризм в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия в 2016 году в рамках реализации Концепции развития сельских территорий начало работу по созданию шести аграрных рекреационных кластеров в шести областях Украины, которые позволят развивать зеленый туризм в сельской местности, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, для создания агро-рекреационных кластеров министерством определены курорты и парки в Николаевской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Киевской и Херсонской областях.

"Реализация проекта по созданию агро-рекреационных кластеров позволит нам создать комплексный туристический продукт, расширить спектр услуг, обеспечить сельское население постоянными рабочими местами и дополнительными заработками", - цитирует пресс-служба главу Минагропрода Тараса Кутового.

Кроме того, по его словам, в результате внедрения агро-рекреационных кластеров в территориальных общинах предполагается создание почти 3,5 тысячи дополнительных рабочих мест.

Пресс-служба также отметила, что в феврале-апреле 2017 года запланировано проведение ряда региональных учебно-практических мероприятий с целью распространения опыта проектного подхода развития сельских территорий на базе пилотных регионов с привлечением представителей соседних областей совместно с проектом Европейского Союза "Поддержка внедрения сельскохозяйственной и продовольственной политики в Украине".

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Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Европейский Союз выделил 3 миллиона евро на помощь Украине в реализации до 2020 года проекта Стратегии развития сельского хозяйства "Поддержка внедрения сельскохозяйственной и продовольственной политики в Украине". Реализация стратегии в целом обойдется в 300 миллионов долларов. Главным бенефициаром проекта является Минагропрод.

Национальный совет реформ одобрил Стратегию развития сельского хозяйства до 2020 года в декабре 2015 года. Документ разрабатывался при участии представителей Евросоюза, Агентства США по международному развитию (USAID), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирного банка, а также других организаций и стран.

Среди ожидаемых результатов выполнения программы в министерстве отмечали рост объемов экспорта сельхозпродукции на 3-4% в год и увеличение экспортных возможностей пищевой промышленности Украины на рынке ЕС на 5-7%. Помимо этого, Минагропрод рассчитывает за счет выполнения программы увеличить производство продуктов питания в стране на 6-8%, а детского питания – на 9%. При этом в министерстве ожидают увеличения объемов потребления основных продуктов питания в стране на 3-7%.