Украина в 2016 году сократила экспорт свинины почти в 9 раз

Объем экспорта свинины из Украины в 2016 году сократился в 8,5 раза – до 3,2 тысячи тонн, в денежном выражении экспорт свинины сократился в 10,7 раза – до 5,1 тысячи долларов, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно статистическим данным, импорт свинины в Украину в 2016 году сократился на 24,3% в натуральном и на 48,1% в денежном выражении – до 2,8 тысячи тонн и 4,2 миллиона долларов соответственно.

Вместе с тем, по данным Фискальной службы, экспорт птичьего мяса и субпродуктов из Украины за отчетный период вырос на 48,9% в натуральном выражении – до 240,2 тысячи тонн, и увеличился на 29% в денежном выражении – до 292,5 миллиона долларов.

Импорт этих продуктов по итогам прошлого года составил 83,3 тысячи тонн, что на 35,9% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении импорт мяса птицы и субпродуктов сократился на 8,3% – до 34,3 миллиона долларов.

По данным ГФС, в 2015 году Украина увеличила экспорт свинины почти втрое – до 27,2 тысячи тонн, тогда как импорт этой продукции сократился более чем в 8 раз – до 3,7 тысячи тонн. Экспорт мяса птицы и субпродуктов за отчетный период сократился на 7,7% - до 161,3 тысячи тонн, а импорт увеличился 0,4% – до 61,25 тысячи тонн.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 декабря 2016 года в Украине насчитывалось 7,14 миллиона голов свиней, что на 5,6% меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Поголовье птицы за этот период сократилось на 4,1% - до 213,2 миллиона голов.

В 2016 году ветеринары зафиксировали в Украине 89 вспышек опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС). По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек АЧС в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. При этом в следующем году количество вспышек смертельного вируса АЧС может увеличиться в 1,5 раза - до 117 случаев.

Кроме того, в конце ноября 2016 года в Херсонской области были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, после чего ЕС ограничил ввоз мяса птицы со всей территории Украины, а Гонгконг – столовых яиц. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).