В России заявили о банкротстве крупнейшего производителя водки

В конце 2016 года алкогольный холдинг Roust Corporation, принадлежащая российскому бизнесмену Рустаму Тарико, обратился в суд Нью-Йорка с просьбой о защите от кредиторов согласно статье 11 Кодекса законов о банкротстве США, сообщает ТСН.uа со ссылкой на российские СМИ.

Эта компания является вторым в мире дистрибьютором водки и крупнейшим в России, Восточной и Центральной Европе.

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Корпорация в рамках дела намерена реструктурировать задолженность на сумму 1,14 миллиарда долларов, пишет Law360. Председатель Roust Гранд Винтертон пояснил, что трудности с выплатой долга образовались в том числе через экономическое падение в России, Польше, Казахстане и Украине, а также из-за трудностей с финансированием в российских банках. Еще одна причина – запрет поставок российской продукции в Украину, из-за чего бизнес корпорации здесь сократился на 90%.

Одновременно Винтертон заверил, что во время переговоров с кредиторами Roust удалось договориться о реструктуризации 90% займов и около двух третей конвертируемых облигаций. Руководитель Roust отметил, что "позитивное развитие корпорации был омрачен макроэкономическими факторами".

Между тем, суд Нью-Йорка утвердил программу реструктуризации долга и докапитализации группы. Сейчас идет оформление документов в соответствии с решением суда.