Украинские аграрии уже экспортировали более 23 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 23,07 миллиона тонн зерновых, что на 1,5 миллиона тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 11,5 миллиона тонн, ячменя – 4,3 миллиона тонн, кукурузы – 7,1 миллиона тонн.

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Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 169,7 тысячи тонн муки, из которых 169,1 тысячи тонн составляет пшеничная мука и 600 тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, в 2015-2016 МГ (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн.

По прогнозам Минагропрода, экспорт зерновых в текущем МГ составит 41,6 миллиона тонн.