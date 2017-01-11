Беларусь ограничила ввоз птицы из Одесской и Черновицкой областей из-за вспышек птичьего гриппа

Об этом говорится в указаниях, размещенных на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, датированных 4 января.

В документах сообщается, что запрет распространяется на импорт живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

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Также ведомство ввело ограничения на ввоз украинских кормов и кормовых добавок из птицы, охотничьих трофеев, применяемого оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Кроме того, Беларусь запретила импорт мяса птицы из некоторых регионов Дании, России и Франции.

Как сообщал УНИАН, первые вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая).

В начале января 2017 года новые вспышки заболевания были выявлены в Черновицкой и Одесской областях.