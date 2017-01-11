В Одесской области зафиксировали очередную вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Саратском районе Одесской области.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ветеринарной медицины в Одесской области, согласно оперативной информации, гибель свиней обнаружена 9 января в помещении, арендованном физическим лицом на территории бывшей фермы крупного рогатого скота, расположенной в селе Ярославка.

"Была выявлена гибель 70 свиней", - отметили в управлении.

По результатам лабораторных исследований 10 января установлен диагноз – АЧС. По предварительной информации, в арендованном помещении содержится 140 голов свиней.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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Как сообщал УНИАН, 8 января специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай АЧС в Кировоградской области.

Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышки вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. При этом количество вспышек АЧС может увеличиться в 1,5 раза - до 117 случаев.

По данным из открытых источников, в 2016 году в Украине было зарегистрировано 89 вспышек АЧС, в том числе в Кировоградской области 5 случаев.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.