«Укролияпром» заявляет об угрозе остановки ряда заводов

Ассоциация «Укролияпром» прогнозирует угрозу нехватки семян подсолнечника в следующем году, в случае отмены экспортной пошлины на эти семена, и остановку ряда масло-жировых заводов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил гендиректор ассоциации Степан КАПШУК.

«Мы сделали расчеты, что если будет вывезено 2 млн. тонн, и если такими темпами будет идти переработка, то в апреле-мае (2009 года - УНИАН) заводы уже будут иметь недостаток подсолнечника, и таким путем большинство их должно будет остановиться», - отметил он.

С.КАПШУК сообщил, что производители масла обратились к Президенту, премьер-министру, СНБУ с просьбой не отменять экспортную пошлину на вывоз семян подсолнечника. «Мы предлагаем изъять этот пункт из правительственного законопроекта, и дать отрасли работать стабильно и успешно», - отметил он.

По его данным, в случае отмены пошлины, начнется массовый экспорт этого сырья, что приведет к обвалу цен на него на мировых рынках и к росту цены масла на внутреннем рынке. С.КАПШУК также отметил, что в случае вывоза 2 млн. тонн семян, потери бюджета в 2008/2009 маркетинговом году составят 1,7 млрд. грн., кроме того, потери из-за неуплаты 14% экспортной пошлины составят около 350-400 млн. грн., без работы останутся свыше 30 тыс. работников.

Как отметил президент всеукраинской общественной организации «Союз производителей пищевой промышленности Украины» Олег ЮХНОВСКИЙ, при внедрении экспортной пошлины был широко изучен опыт стран-производителей семян подсолнечника, учтена позиция МВФ и ВТО. «Лишнее говорить, в каком состоянии находится сейчас масло-жировая промышленность. Но на сегодня - это базовая промышленность в пищевой промышленности, успешно конкурирующая на экспортных рынках. Постоянные попытки внести коррективы вносят определенную нестабильность как на внутреннем рынке, что приводит к закупочному падению цен, так и на внешнем», - отметил он.

По его мнению, решать проблемы селян за счет масло-жировой промышленности – это неправильный подход, и у правительства должны иметься другие рычаги решения экономических вопросов.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса”. Соответствующим документом, в частности, предусматривается внести изменения в Закон "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на семена некоторых видов масличных культур", предоставив до 1 сентября в 2009 г. разрешение на вывоз семян подсолнечника, измельченного или неизмельченного, без уплаты вывозной (экспортной) пошлины.