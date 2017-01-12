Чума свиней не оставляет Украину: с начала года опасное заболевание зафиксировали в четырех областях

Специалисты ветеринарной медицины с начала 2017 года зарегистрировали четыре случая опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Николаевской, Луганской, Кировоградской и Одесской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, один случай заражения выявлен в хозяйстве им. Суворова в селе Побужье Домановского района Николаевской области, где погибло восемь свиней. По предварительной информации, всего в этом хозяйстве содержится 277 голов свиней.

Кроме того, по оперативным данным, в селе Чмировка Старобельского района Луганской области две зараженные свиньи были принудительно забиты.

В Кировоградской области заражение было зафиксировано на предприятии им. Чапаева, которое расположено в Новоукраинском районе. В настоящее время в собственности предприятия насчитывается около 2 тыс. голов свиней.

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Также случай заражения зафиксирован на территории бывшей фермы крупного рогатого скота в селе Ярославка Саратского района Одесской области, где погибло 70 животных. По предварительной информации, всего на предприятии содержится 140 голов свиней.

Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС государственные чрезвычайные противоэпизоотические комиссии на местах провели заседания и утвердили планы действий по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней (АЧС) в 2017 году могут составить более 1,5 млрд грн. При этом в текущем году количество вспышек смертельного вируса АЧС может увеличиться в 1,5 раза - до 117 случаев.

По данным из открытых источников, всего в 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.