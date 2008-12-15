Экспорт подсолнечного масла составил 387 тыс. тонн

Экспорт подсолнечного масла из Украины за 3 месяца 2008/2009 маркетингового года - в сентябре-ноябре т.г. - составил 387 тыс. тонн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил гендиректор ассоциации «Укролияпром» Степан КАПШУК.

По его словам, это ориентировочно на 8-10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в сентябре экспорт масла из Украины составил 83 тыс. тонн, в октябре - 141 тыс. тонн, в ноябре - 163 тыс. тонн.

По данным главы ассоциации «Укролияпром», производство подсолнечного масла в Украине за 3 месяца составило 519 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2007 г.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине в январе-ноябре этого года произведено 1 млн. 584 тыс. тонн подсолнечного масла нерафинированного, что на 19,5% ниже показателя за аналогичный период 2007 года.

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.