Украинские заводы завершили сезон сахароварения, увеличив производство на 40%

Украинские сахарные заводы по состоянию на 11 января завершили сезон сахароварения, который начался 20 августа 2016 года, переработав за этот период 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произведено 2,01 млн тонн сахара.

Читайте такжеС января Украина экспортировала сахара в три раза больше, чем за весь 2015 год

Об этом сообщается на сайте ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор».

«Несмотря на не слишком благоприятные погодные условия, украинские производители сахара все же смогли оправдать наши прогнозы и изготовить более 2 млн тонн сахара, что почти на 40,5% превышает показатель прошлого года», - цитирует пресс-служба руководителя аналитического отдела ассоциации Руслану Бутыло.

Согласно сообщению, качество сахарной свеклы в этом сезоне также улучшилось по сравнению с 2015 годом - средняя сахаристость свеклы составила 17,65%, а выход сахара - 14,68%.

Всего в Украине в сезон работало 42 сахарных завода.

По данным «Укрцукра», в 2016 году отечественные сахаропроизводители поставили на внешние рынки почти 470 тонн сахара, что является лучшим показателем за последнее десятилетие. Основными импортерами этого продукта стали Шри-Ланка, Грузия и Тунис.

В 2017 году эксперты прогнозируют увеличение площадей под сахарной свеклой.

«По нашим прогнозам, в 2017 году произойдет увеличение площадей под свеклой и постепенное возвращение утраченных позиций в структуре посевов. Уже есть подтвержденная информация об увеличении посевов этой культуры от крупных производителей», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тыс. га против 239 тыс. га в 2015 году. Урожай этой культуры составил 10,3 млн тонн, а производство сахара – 1,43 млн тонн.

По данным ассоциации «Укрцукор», в 2015-2016 МГ в Украине работало 37 заводов.