Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем сахара

Украинские предприятия в 2016 году экспортировали рекордный за время независимости Украины объем сахара – 465,9 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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«В 2016 году экспорт сахара составил 465,9 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины. Поэтому присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилась в четыре раза по сравнению с предыдущим годом», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за 4 месяца с начала сезона сахароварения в текущем 2016-2017 маркетинговом году (сентябрь-январь 2016 года) Украина экспортировала уже 344,1 тыс. тонн сахара. За это время украинский сахар впервые попал на рынки Мьянмы, Шри-Ланки, Афганистана, Сомали, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Македонии, Судана, Китая.

«Открытие новых рынков сбыта для украинских производителей произошло за счет планомерного повышения качества сахара», – добавила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 11 января украинские заводы завершили сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года. За этот период они переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара. Средняя сахаристость свеклы составила 17,65%, а выход сахара – 14,68%. Всего в Украине в сезон работало 42 сахарных завода.

В 2016 году аграрии заняли под свеклой 284 тыс. га против 239 тыс. га в 2015 году.

Урожай этой культуры в 2015 года составил 10,3 млн тонн, а производство сахара – 1,43 млн тонн.