Чиновники создали условия для новых коррупционных схем – Аграрная партия

Блокировка части счетов сельхозтоваропроизводителей в системе электронного администрирования может означать подготовку новых коррупционных схем, в которых заинтересованы чиновники.

Об этом говорится в открытом обращении Аграрной партии к премьер-министру Украины, председателю Нацбанка и руководителю Государственной фискальной службы.

По мнению авторов обращения, сейчас сбываются худшие прогнозы относительно последствий отмены специального режима НДС для агропроизводителей. Прежде всего речь идет о возможности появления новых коррупционных составляющих в действиях государственных органов.

«С 1 января 2017 года по прямому указанию Государственной фискальной службы Государственная казначейская служба заблокировала счета сельхозтоваропроизводителей в системе электронного администрирования, которые были дополнительно открыты производителями для аккумулирования НДС от реализации сельхозпродукции, на которую распространялось действие спецрежима(счета СЭА НДС). Сельхозтоваропроизводители по всей стране не могут пополнить эти счета для регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре», - сказано в обращении.

Теперь налоговые накладные, выписанные на сельхозпродукцию, которая была реализована в декабре 2016 года, не могут быть зарегистрированы в Едином реестре с учетом специального режима налогообложения НДС, который действовал до 31 декабря 2016 года. При этом правительство и профильное министерство уверяли, что все производители будут иметь возможность завершить начатые контракты до 15 января 2017 года. Однако система так и не заработала, - подчеркивают в Аграрной партии.

«Подобные действия государственных учреждений ставят под угрозу проведение посевной производителями, поскольку их фактически оставляют без денег на семена и удобрения. Производителей лишают возможности выплачивать повышенную минимальную зарплату и заставляют переводить работников на полставки», - говорится в документе.

Аграрная пария требует от органов власти дать аграриям возможность нормально работать и укреплять экономику.

«В первую очередь Кабмин и Нацбанк должны найти способ немедленно разблокировать счета сельхозпроизводителей в Государственной казначейской службе Украины и дать им возможность завершить контракты, заключенные в прошлом году. Кроме того, требуем от правительства и Верховной Рады внести изменения в Налоговый кодекс и вернуть действие спецрежима НДС, который был некоррупционным инструментом и позволял отрасли АПК развиваться», - отмечается в обращении.

Авторы подчеркивают, что только быстрые и решительные действия могут вернуть доверие к государственным органам. Пока же, по их словам, складывается впечатление, что с помощью государственных служб сознательно внедряют коррупционные схемы, призванные еще больше усилить давление на предпринимателей, которым и без того сегодня очень сложно удержать отрасль от падения.