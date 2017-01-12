Украина уже исчерпала квоту на беспошлинный экспорт меда в Евросоюз

Украина по состоянию на 11 января уже полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт меда в страны Европейского Союза, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя министра Ольгу Трофимцеву.

"Как и в прошлом году, украинская аграрная продукция пользуется большим спросом среди европейских импортеров. Об этом свидетельствуют показатели использованных квот состоянию на 11 января 2017 года. Например, уже полностью использованы объемы тарифных квот для беспошлинного экспорта украинского меда", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Кроме того, согласно сообщению, уже на 64% использована квота на поставки украинского сахара и на 78% - виноградных и яблочных соков.

По данным пресс-службы, в прошлом году Украина полностью использовала квоты на мед, сахар, овес, ячменную крупу и муку, солод, кукурузу, обработанные томаты и другие продуктовые группы.

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Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты на экспорт некоторых видов украинской продукции на европейский рынок. Комментируя решение ЕК, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сказала, что речь идет о зерновых, обработанных томатах, меде, а также удобрениях, обуви, электронном оборудовании и некоторых видах металлопродукции.

Ранее она сообщила, что квоты будут увеличены сроком на три года, однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также государства – члены ЕС.

В конце сентября прошлого года вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что экономический эффект от возможного увеличения квот на экспорт украинской агропродукции на рынок ЕС составит порядка 200 миллионов долларов.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,7% - до 6,5 миллиарда долларов и составил 38,8% в общем объеме экспорта.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины объем экспорта товаров и услуг из Украины в страны ЕС за 9 месяцев текущего года составил 11,4 миллиарда гривень, причем 85,4% этого показателя составляет экспорт товаров.