Спирт в Украине подорожал на 11%, с марта цены вырастут еще на 8%

Монополист на украинском рынке спирта – государственное предприятие «Укрспирт» с января текущего года повысил цены на все виды спиртосодержащей продукции на 10,6%, а с марта намерен поднять их еще на 8% в связи с увеличением себестоимости производства, сообщается на сайте госпредприятия.

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Согласно сообщению, подорожание продукции обусловлено ростом себестоимости производства. Компания сообщила, что последний раз повышала цены в апреле 2016 года - на 17-18%, но с тех пор сырье подорожало на 14%, а топливо и электроэнергия - почти на 24%.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Укрспирт" в 2015 году произвело 9,4 млн дал этилового спирта, что на 21% меньше, чем в 2014 году. Чистая прибыль «Укрспирта» в 2015 году составила 16 млн грн против 532,2 млн грн чистого убытка в 2014 году.

В 2015 году госпредприятие получило 16 млн грн чистой прибыли против 532,2 млн грн чистого убытка в 2014 году.

Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».