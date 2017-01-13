В Украине в 2016 году стало меньше коров, свиней и овец

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине на 1 января 2017 года составило 3,68 млн голов, что на 2% меньше, чем на аналогичную дату 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, поголовье коров в Украине на 1 января 2017 года составило 2,1 млн голов, что на 2,7% меньше, чем на 1 января прошлого года.

Поголовье свиней на отчетную дату сократилось на 5,5% – до 6,7 млн голов, поголовье овец и коз – на 1%, до 1,3 млн голов, а птицы – на 0,8%, до 202,4 млн голов.

В Госстате отметили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и зоны проведения военных действий на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, поголовье КРС в Украине к концу 2015 года составило 3,8 млн голов, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Поголовье коров в 2015 году сократилось на 4% – до 2,2 млн голов, свиней – на 3,5%, до 7,1 млн голов, овец и коз – на 3,2%, до 1,3 млн голов, а птицы – на 1,6%, до 210 млн голов.