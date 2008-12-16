Путин угрожает пересмотреть сотрудничество с Украиной в АПК

России необходимо скорректировать торгово-экономические отношения с Украиной с учетом ее членства в ВТО. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН сегодня на совещании по поддержке АПК в Подмосковье, сообщает РИА «Новости».

"Их (Украины - УНИАН) вступление в ВТО – это суверенный выбор. Но в этой связи нам нужно будет корректировать наши торгово-экономические связи", – сказал В.ПУТИН. "Мы понимаем, что в современных условиях администрировать такие решения сложно, но надо", – добавил он.

Так премьер-министр РФ отреагировать на жалобы аграриев, которые сетовали, что несут убытки в связи с тем, что в России действует режим свободной торговли с Украиной, которая является членом Всемирной торговой организации. В частности, убытки несут производители растительного масла и молочных продуктов.

Кроме того, в качестве меры для поддержания российского агропромышленного сектора Министерство сельского хозяйства России предлагает изъять сахар из режима свободной торговли с Украиной, сохранив пошлины, срок действия которых истекает в начале 2009 года.

Также министр сельского хозяйства РФ Алексей ГОРДЕЕВ заявил, что Минсельхоз предлагает в ближайшее время увеличить импортные пошлины на молочную продукцию. "Идет затоваривание отечественного рынка по сырам, маслу, сухому молоку. Просим до конца года рассмотреть вопрос о возможном увеличении импортных ставок по молочным продуктам", - заявил А.ГОРДЕЕВ на сегодняшнем заседании по поддержке АПК.

Напомним, 16 мая т.г. Украина официально стала членом Всемирной торговой организации. С момента вступления Украины в ВТО страна получает такие преимущества, как улучшение условий торговли с 151 страной мира, на долю которых приходится свыше 95% мировой торговли.