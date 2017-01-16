Украина за год собрала рекордные 66 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии в 2016 году установили исторический рекорд, собрав 66 млн тонн зерновых, что на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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«По предварительным статистическим данным, в 2016 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составило 66 млн тонн. Этот урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн больше, чем в 2015 году», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2016 году были достигнуты максимальные за всю историю независимой Украины показатели урожайности пшеницы (42,1 ц/га), ржи (27,3 ц/га), кукурузы (66,0 ц/га) и гороха (31,3 ц/га).

В целом средняя урожайность зерновых культур в прошлом году составила 46,1 ц/га, что на 5 ц/га превышает показатель 2015 года.

Согласно информации Мнагропрода, аграрии собрали 26 млн тонн пшеницы, около 28 млн тонн кукурузы на зерно, 9,4 млн тонн ячменя, 391,5 тыс. тонн ржи, 499 тыс. тонн овса, 176,4 тыс. тонн гречки, 745,6 тыс. тонн гороха и 64,8 тыс. тонн риса.

Урожай сахарной свеклы составил 13,9 млн тонн, подсолнечника – 13,6 млн тонн и сои – 4,3 млн тонн.

Кроме того, аграрии в 2016 году собрали 20,9 млн тонн картофеля, 9 млн тонн овощей, 2,05 млн тонн плодов и ягод и 400 тыс. тонн винограда.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.

По данным Минагропрода, по итогам 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 - июнь 2017) аграрии планируют установить новый рекорд по экспорту зерновых, поставив на внешние рынки 41,6 млн тонн этих культур. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.