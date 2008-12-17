Аграрии Херсонщины увеличили площади под озимыми

Площади озимых под урожай 2009 года в хозяйствах всех категорий Херсонской области, по сравнению с прошлым годом, увеличены на 19,8 тыс. га (на 3,6%).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской ОГА, в структуре площадей доля озимой пшеницы составляет 83,8% (в структуре площадей под урожай 2008 г. – 89,6%), ячменя - 14,7% (9,2%), ржи – 1,5% (1,2%).

В целом хозяйствами всех категорий области озимыми засеяна площадь в 565,8 тыс. га, в т.ч. сельхозпредприятиями - 423,2 тыс. га, населением – 142,6 тыс. га.