Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем подсолнечного масла

Украинские предприятия в 2016 году экспортировали рекордный объем подсолнечного масла - 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году, сообщила пресс-служба объединения предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров "Укролияпром".

В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.

Согласно сообщению, удельный вес экспорта масложировой продукции в общем объеме поставок товаров из Украины составляет 13%, в экспорте сельхозпродукции - 30%, а в экспорте продуктов питания - 70%.

Пресс-служба добавила, что в 2016 году аграрии собрали рекордный урожай семян подсолнечника – 13,6 миллиона тонн.

Благодаря этому в декабре прошлого года отечественные предприятия произвели рекордные 560 тысяч тонн подсолнечного масла, что на 50% больше, чем в декабре 2015 года.

В целом по итогам 2016 года производство этого продукта, по предварительным данным, выросло на 18-19%.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам "Укролияпром", украинские предприятия в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) произведут 5,37 миллиона тонн подсолнечного масла, что на 19% больше, чем в текущем МГ.

По данным Государственной фискальной службы, в 2015 календарном году в Украине было произведено 3,5 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 17,3% меньше, чем в 2014 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2015 году составило 212 тысяч тонн, что на 21,4% меньше, чем в 2014 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.