Доходность производства молока в Украине выросла почти на 9% - эксперт

Доходность производства молока на украинских коммерческих предприятиях в прошлом году выросла на 8,4% по сравнению с 2015 годом, но была на 20,3% ниже среднего показателя доходности за последние 4 года, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

"Доходность производства молока в профессиональных хозяйствах в 2016 году выросла на 8,4%. Но если брать средний показатель индекса за последние 4 года, то доходность 2016 года была на 20,3% ниже. Следовательно, нельзя говорить, что ситуация настолько значительно улучшилась", - отметил он.

Согласно прогнозам эксперта, в 2017 году этот показатель может вырасти на 10-12%.

"Сейчас мы ожидаем, что индекс может вырасти в следующем году примерно на 10-12% при условии дальнейшего восстановления цен на мировом рынке, учитывая ситуацию на рынке кормов и прогнозы относительно дальнейшего сокращения внутреннего предложения молока и объемов экспорта", - отметил Ярмак.

При этом экономист добавил, что даже если цены на молокопродукты на мировом рынке в 2017 году будут расти, Украина не вернется к тому уровню доходности, который отмечался в 2010-2013 годах. По его мнению, переработка молока пока не может рассчитывать на маржу, сопоставимую с той, которая была при экспорте сыра в Россию.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года доходность производства молока в Украине достигла наименьшего показателя за последние шесть лет, снизившись на 7,7% по сравнению с августом 2015 года.

Ассоциация производителей молока отмечала, что 2015 год ознаменовался рекордно низкими ценами на молоко в мире и ценовыми перекосами, когда менее качественное молоко в Украине продавалось по стоимости молока экстра-класса.

По данным Государственной службы статистики, в 2015 году производство молока в Украине сократилось на 4%, до 10,7 миллиона тонн. На сельхозпредприятия в Украине приходится около 25% произведенного молока.