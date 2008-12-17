Проданы первые углеродные квоты

Ведущий агропромышленный холдинг «Астарта-Киев» договорился о продаже углеродных квот Международному фонду углеродных кредитов (МФУК), основанному Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель МФУК Ян-Виллем ВАН ДЕН ВЕН.

Предусмотрено, что МФУК приобретет значительную часть из 300 тыс. тонн диоксида углерода, выбросы которого планируется снизить, на пяти сахарных заводах «Астарты». Соглашение, охватывающее углеродные кредиты, произведенные в 2008-2012 гг., является первым контрактом, заключенным МФУК в Украине.

«За 4 года сотрудничества мы предполагаем снизить выбросы на 300 тыс. тонн. Значительную часть этого мы законтрактовали с МФУК», - сказал генеральный директор компании "Астарта" Виктор ИВАНЧИК.

Кредиты должны генерироваться по Киотскому протоколу.

Справка УНИАН. ASTARTA Holding N.V. - компания, контролирующая агропромышленный холдинг «Астарта-Киев», который является одним из лидеров сахарной отрасли Украины. «Астарта-Киев» является вертикально интегрированным агропромышленным холдингом, деятельность которого связана с производством сахара, а также с выращиванием, обработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией. В состав холдинга входят 5 сахарных заводов, а также 37 агрофирм, которые обрабатывают свыше 135 тыс. га земли. Производственные активы сосредоточены в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, главный офис расположен в Киеве.

МФУК создан с капиталом 190 млн.евро. Включает 6 зарубежных генерирующих компаний и 6 европейских стран.

Киотский протокол является первым глобальным соглашением об охране окружающей среды, ратифицирован 161 страной мира. Страны протокола определили для себя количественные обязательства по ограничению либо сокращению выбросов на период с 1 января 2008 до 31 декабря 2012 года. Цель ограничений - снизить в этот период совокупный средний уровень выбросов 6 типов газов (CO2, CH4, HFCs, PFCs, N2O, SF6) на 5,2%, по сравнению с уровнем 1990 года.