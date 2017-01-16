Лидер Аграрной партии выступил против государственного финансирования парламентских партий

Такое заявление озвучил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, комментируя решение Национального Агентства по предотвращению коррупции распределить более 396 млн гривень бюджетных средств на уставную деятельность парламентских политических партий.

"Сегодняшний состав парламента систематически нарушает законодательство. В частности все политические силы, которым дали финансирование, имеют в своих рядах кнопкодавов и прогульщиков. Украинский народ не должен платить тем, кто постоянно нарушает закон", - сказал Скоцик.

Лидер Аграрной партии также отметил, что получать государственное финансирование должен был бы следующий состав парламента.

“Этот парламент не отражает интересов народа Украины. В частности фракция, которая получила больше всего средств, имеет сегодня один из самых низких рейтингов. Кроме того, чтобы действительно предотвращать коррупцию, нужно, чтобы все улучшения, которые касаются обеспечения деятельности партий и депутатов, в частности их материального состояния, касались следующего созыва. Тогда не будет прямого интереса “выбивать” деньги под себя. Такая практика принята в большинстве цивилизованных стран”, - сказал Скоцик.

Политик отметил, что из государственного бюджета должна финансироваться исключительно профессиональная политика.

"В целом, если говорить о системе, то государство не должно финансировать официальных миллионеров. Таких политиков есть две категории. Одна — это бизнес, который пришел во власть для лоббизма. Вторая — это те, кто не может объяснить, откуда его задекларированные доходы. Обе категории не имеют права получать государственное финансирование сейчас. Они зависимые лица. Так что финансирование партий должно вступить в действие тогда, когда НАБУ проверит людей на конфликт интересов, выяснит, нет ли коррупции в депутатских связях, особенно в тех, которые не могут объяснить происхождение своих доходов", - резюмировал Скоцик.