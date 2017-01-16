В Харьковской области зафиксировали еще одну вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Харьковской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель от АЧС одной свиньи в подсобном хозяйстве в селе Белаши Дергачевского района Харьковской области. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

По предварительной информации, всего в домохозяйствах в этом селе содержится 14 голов свиней.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышек вируса африканской чумы свиней (АЧС) в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. При этом в текущем году количество вспышек смертельного вируса АЧС может увеличиться в 1,5 раза - до 117 случаев.

По данным из открытых источников, всего с начала 2017 года в Украине зарегистрированы 5 вспышек АЧС, в том числе в Луганской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Харьковской областях. В 2016 году в Украине был зарегистрирован 91 случай заражения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.