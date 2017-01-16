В Украине сельхозпродукция в 2016 году подорожала на 6%

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2016 году выросли на 6,1% по сравнению с 2015 годом, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 9,7%. В частности, товары сельхозпредприятий в прошлом году выросли в цене на 13,7%, а хозяйств населения – на 3,9%.

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Продукция животноводства в 2016 году подешевела на 2,6% - сельхозпредприятия сократили стоимость реализуемой продукции на 2,2%, а домохозяйства – на 2,9%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации сельхозпродукции в Украине за 2015 год выросли на 54,5% по сравнению с 2014 годом. Продукция растениеводства подорожала на 67,2%, а животноводства – на 41,3%.