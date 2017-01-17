Украина в 2016 году экспортировала сельхозпродукции почти на $14 миллиардов

Украинские сельхозпроизводители за 11 месяцев прошлого года поставили на внешние рынки аграрной продукции на 13,57 миллиарда долларов, что на 4% (535 миллионов долларов) больше, чем за аналогичный период 2015 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, экспорт аграрной продукции составляет 41,5% в общей структуре национального экспорта,

Наибольшую долю в структуре украинского аграрного экспорта занимают продукты растениеводства – за отчетный период сельхозпроизводители экспортировали их на 7,2 миллиарда долларов, что на 7 миллионов долларов больше, чем за аналогичный период 2015 года. В том числе, экспорт зерновых культур увеличился на 10 миллионов долларов - до 5,4 миллиарда долларов.

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Также отечественные аграрии за отчетный период поставили за границу жиров и масел животного или растительного происхождения на 3,5 миллиарда долларов, что на 633 миллионов долларов больше, чем годом ранее. В то же время, экспорт готовых пищевых продукты сократился на 57,7 миллиона долларов, до 2,1 миллиарда долларов, а живого скота и продуктов животного происхождения – на 48 миллионов долларов, до 0,7 миллиарда долларов.

По данным пресс-службы, импорт сельхозпродукции в Украину в январе-ноябре 2016 года вырос на 10,7% (338 миллионов долларов) – до 3,5 миллиарда долларов, что составляет 9,9% в структуре национального импорта. В структуре импорта преобладают продукты растительного происхождения, объем поставок которых за отчетный период вырос на 108 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 1,1 миллиарда долларов. В частности, зерновых культур было завезено в нашу страну на 138 миллионов долларов, что на 11,5 миллиона долларов меньше, чем годом ранее. Импорт жиров и масел животного или растительного происхождения в Украину в январе-ноябре 2016 года вырос на 53,5 миллиона долларов, до 221 миллиона долларов, готовых пищевых продуктов – на 117,3 миллиона долларов, до 1,6 миллиарда долларов, а живого скота и продуктов животного происхождения – на 59 миллионов долларов, до 0,55 миллиарда долларов.

Положительное сальдо внешней торговли аграрными товарами за 11 месяцев 2016 года составило 10,1 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов (38,1% в общей структуре национального экспорта). Импорт за указанный период составил 3,5 миллиарда долларов (9,3% от общенационального импорта). Торговое сальдо этой группы товаров продемонстрировало положительный результат в размере 11 миллиардов долларов.

В 2015 году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масло - 9% и масличные культуры - 4%.

Крупнейшими европейскими поставщиками украинской сельхозпродукции в 2015 году были Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 29% поставок продовольствия. Вместе с тем, доля стран СНГ в украинском импорте уменьшилась до 9,1%.