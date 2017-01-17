Потребительские настроения украинцев улучшились – исследование
Индекс потребительских настроений в Украине в декабре 2016 года увеличился на 9,7 пункта по сравнению с ноябрем - до 57,1.
Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.
При этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года увеличился на 5,8 пункта по сравнению с ноябрем и составил 46,5, а индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайших 5 лет на 15,3 п. - до 75,1.
Индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился на 14 пунктов – до 57,3, а индекс целесообразности больших покупок увеличился на 4,7 пункта и составил 63,5.
Индекс инфляционных ожиданий улучшился на 3,9 п. – до 186,3.
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"Обычно в декабре потребительский оптимизм растет. В декабре 2016 года по сравнению с ноябрем больше всего вырос индекс ожиданий развития экономики в следующие 5 лет, что может свидетельствовать о восстановлении доверия к власти. Значение этого индекса достигло максимума за последние 2 года", - говорится в сообщении компании.
Как сообщал УНИАН, потребительские настроения в Украине в ноябре прошлого года снизились на 4,1 пункта по сравнению с октябрем - до 47,4 в связи с усилением девальвационных ожиданий.
Базовая инфляция в Украине в декабре 2016 года составила 0% после инфляции 0,5% в ноябре.