Потребительские настроения украинцев улучшились – исследование

Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

При этом индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года увеличился на 5,8 пункта по сравнению с ноябрем и составил 46,5, а индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайших 5 лет на 15,3 п. - до 75,1.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился на 14 пунктов – до 57,3, а индекс целесообразности больших покупок увеличился на 4,7 пункта и составил 63,5.

Индекс инфляционных ожиданий улучшился на 3,9 п. – до 186,3.

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"Обычно в декабре потребительский оптимизм растет. В декабре 2016 года по сравнению с ноябрем больше всего вырос индекс ожиданий развития экономики в следующие 5 лет, что может свидетельствовать о восстановлении доверия к власти. Значение этого индекса достигло максимума за последние 2 года", - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, потребительские настроения в Украине в ноябре прошлого года снизились на 4,1 пункта по сравнению с октябрем - до 47,4 в связи с усилением девальвационных ожиданий.

Базовая инфляция в Украине в декабре 2016 года составила 0% после инфляции 0,5% в ноябре.