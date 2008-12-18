В Украине поголовье КРС сократилось

В Украине, по состоянию на 1 декабря, поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств сократилось на 7,8%, до 5 млн. 505,2 тыс. голов.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сельхозпредприятиях поголовье КРС сократилось на 11,4% - до 1,7 млн. голов, в хозяйствах населения - на 6,1% - до 3,8 млн. голов.

В том числе, поголовье коров во всех категориях хозяйств сократилось на 6,5%, до 2,99 млн. голов.

На 1 декабря т.г. в хозяйствах населения содержалось 68,3% общей численности крупного рогатого скота (в прошлом году – 67,0%), в т.ч. коров – 78,8% (78,4%).