Сельхозпроизводство в Украине в прошлом году выросло на 6%

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году составил 6,1% по сравнению с 2015 годом, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 9,8%, а население – на 1,5%.

Производство растениеводческой продукции в прошлом году выросло на 9,7% по сравнению с 2015 годом. Рост производства в сельхозпредприятиях и в домохозяйствах составил 3,7% и 3,9% соответственно.

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В то же время, производство животноводческой продукции в 2016 году сократилось на 2,6%. На предприятиях сокращение составило 2,2%, а в хозяйствах населения – 2,9%.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине сократилось на 4,8% по сравнению с 2014 годом. Сельскохозяйственные предприятия в 2015 году произвели на 5,2% меньше, чем годом ранее, а население сократило производство на 4,3%.