Украинская зерновая ассоциация призывает Гройсмана защитить Ukrlandfarming от Гонтаревой
Премьер-министр Владимир Гройсман должен вмешаться и защитить крупнейший национальный агрохолдинг Ukrlandfarming от действий главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Об этом сообщил глава Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, сообщает "Обозреватель".
По словам Клименко, вызывает недоумение «пристальное внимание» руководства НБУ к обычному хозяйственному спору, который продолжается в судах несколько лет.
«Я не думаю, что президент и премьер могут вмешаться в судебный спор и там использовать какие-то рычаги. Но в связи с тем, что у Олега Бахматюка (собственник Ukrlandfarming) работает очень много людей и он развивал бизнес за счет иностранных инвестиций, глава правительства должен в эту ситуацию вмешаться, поскольку мы говорим об инвестициях в страну и необходимости создавать рабочие места. Возникла ситуация, при которой Национальный банк, который должен заниматься курсовой политикой гривны и т.п., уделяет столько времени Бахматюку и такому чисто хозяйственному спору. Когда гривня в три раза падает, эти усилия Национального банка в споре с Бахматюком, как минимум, кажутся странными. При этом, что усилия НБУ, когда обвалили гривну, были незаметны», - отметил Владимир Клименко.
По его мнению, Нацбанк и Ukrlandfarming давно должны были прийти к компромиссному решению, которое разрешит конфликт. Клименко отмечает, что реструктуризация задолженности собственников агрохолдинга, позитивно скажется не только на развитии предприятия, но и аграрной отрасли в целом.
«Я не думаю, что вопрос Национального банка и Бахматюка должен был зайти так далеко. Национальный банк и Бахматюк должны были найти какое-то мировое решение. Потому что грустно наблюдать, как НБУ, который должен заниматься совершенно другим, вдруг схлестнулся с одной из крупнейших аграрных компаний», - подчеркнул Владимир Клименко.
Как сообщалось, собственник агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк обратился к президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в конфликт с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой. Бизнесмен сообщил, что более 2,5 лет его компания подвергается рейдерским, информационным и юридическим атакам, а также финансовому давлению со стороны НБУ. В частности, Гонтарева, используя служебное положение, распространяет ложную информацию об акционерах холдинга, что делает невозможным его работу. Это наносит ущерб компании, в которой работает 37 тыс. человек, и угрожает экономической стабильности страны.
По словам Бахматюка, в 2014 году Нацбанк спровоцировал создание «дыры» в балансе аффилированных с Ukrlandfarming банков – «Финансовой инициативы» и ВиЭйБи, затем признав их неплатежеспособными. Незаконность действий НБУ была подтверждена судами трех инстанций.
В ходе встреч с представителями правительства и администрации президента руководство Ukrlandfarming предложило план реструктуризации задолженности холдинга без любых дисконтов с усилением залога и с понятными экономическими сроками. Однако руководство Нацбанка не согласилось с предложением и распространило на своем сайте и в СМИ недостоверную информацию о задолженности Бахматюка перед государством на сумму более 38 млрд грн.